"Миротворцами" российских военных в Карабахе Украина не признает

Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

Оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет "Укринформ".

Он отметил, что продолжается агрессия РФ в Украине, включая оккупацию Крыма.

"Российская Федерация... не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами", - сказал Цымбалюк.

Он добавил, что действия России по отношению к другим государствам "дискредитируют понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права и Устава ООН в частности".

В то же время Цимбалюк отметил "последовательную и безусловную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ".