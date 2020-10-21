Почти 100 нарушений на Донбассе за сутки зафиксировала ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе за сутки.

Большинство из них - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ,

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня (в том числе 89 взрывов неопределенного происхождения). В течение предыдущего отчетного периода в области не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня (в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения) в районах вблизи участка разведения в районе Золотое. В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 14 нарушений режима прекращения.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала уже 2 255 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.