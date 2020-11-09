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События Сегодня, 13:0969
Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем

В результате погибли два человека.

Об этом сообщил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, авария произошла около 8 утра с участием автомобиля службы такси Uber.

"Водитель… потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул", - написал Геращенко.

В эфире одного из телеканалов Украины Геращенко добавил, что водитель такси задержан.

Видео инцидента смотрите по ссылке.

В МВД считают, что для избежания подобных инцидентов в Украине необходимо установить четкие нормы работы водителей коммерческого автотранспорта и ввести запрет на переработку за рулем.

"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта", - написал Геращенко.

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Теги: news, новости, Украина, ДТП, 7dniv, 7dnivinfo  
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