Мужчина в Харькове угрожает полицейским взорвать гранату

В Харькове мужчина угрожает полицейским, которые пришли к нему с обыском, взорвать гранату.

Введена специальная полицейская операция "Гром".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В 8:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к дому жителя района проводить санкционированный обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, угрожает ее взорвать", - указано в сообщении.

На место выехало руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.