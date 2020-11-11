Против усиления карантина на выходные митингуют в Украине

Завтра в Украине начинает действовать карантин выходного дня.

В двух городах протестуют уже третий день против этого ограничения.

Об этом сообщает издание "Объектив".

Люди вышли на протест с плакатами "Нет карантину выходного дня", "Имею право работать", "Нас уже закрылось 40%". Протестующие пришли под здание областной госадминистрации.

По словам митингующих, от власти нет никакого компенсирования. Поэтому некоторые уже увольняют персонал.

Кроме того, протестуют против усиления карантина на выходных и в Черкассах. Об этом сообщает "Центр черкасских медиа". Люди вышли под стены городского совета.

Сегодня их собралось около 200 человек. У них на плакатах: "Гетманцев - не путай! Малый бизнес с крупными сетями", "Право на труд", "Требуем недопущения выборочного закрытия бизнеса на карантин" и тому подобное.

Также в Ивано-Франковске вышли на протест рестораторы. Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент". Они пикетировали областное управление полиции, протестуя против введения карантина выходного дня. Участники акции, которых набралось несколько десятков, выразили возмущение тем, что их заставляют закрыться, но не компенсируют расходы на аренду и другие расходы.

Они также требуют от полиции, чтобы правоохранители не штрафовали заведения, которые работают.