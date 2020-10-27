Второй тур выборов мэра пройдет в семи городах в воскресенье

В воскресенье в семи городах будут повторно голосовать на выборах городского главы.

Во втором туре выборов в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тысячи избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Указано, что 15 ноября второй тур выборов мэра состоится в 7 регионах Украины:

в Луцке (Волынская область),

Краматорске (Донецкая область),

Украинке (Киевская область),

Одессе,

Сумах,

Херсоне,

Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

"В повторном голосовании по выборам городского главы, которое состоится на 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей", - указано в сообщении.

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельские советы.

Подчеркивается, что результаты второго тура выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.