Второй тур выборов мэра пройдет в семи городах в воскресенье

В воскресенье в семи городах будут повторно голосовать на выборах городского главы.
Во втором туре выборов в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тысячи избирателей.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Указано, что 15 ноября второй тур выборов мэра состоится в 7 регионах Украины:
- в Луцке (Волынская область),
- Краматорске (Донецкая область),
- Украинке (Киевская область),
- Одессе,
- Сумах,
- Херсоне,
- Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
"В повторном голосовании по выборам городского главы, которое состоится на 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей", - указано в сообщении.
Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельские советы.
Подчеркивается, что результаты второго тура выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.