В затягивании расследования катастрофы МАУ Украина обвинила Иран

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов обвинил Иран в затягивании расследования катастрофы самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана.

Иран не делится информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве.

Об этом Мамедов заявил в комментарии агентству Reuters.

Представитель прокуратуры добавил, что Тегеран также отклонил призывы Киева по пожизненному заключению виновных в уничтожении украинского самолета.

Отметим, в следующем месяце ожидается третий раунд переговоров с Ираном по расследованию катастрофы МАУ и компенсациям семьям погибших.

Напомним, 8 января 2020 года иранские военные сбили двумя ракетами самолет украинской авиакомпании МАУ. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Иран утверждает, что инцидент произошел случайно из-за сбоя в системе воздушной защиты.