Между потерпевшей и адвокатом Пулатова произошла потасовка на суде по MH17

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 произошла потасовка между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова.

Инцидент произошел в туалете.

Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, передает нидерландская газета Leeuwarder Courant.

По его словам, во время короткого перерыва между его коллегой Сабиной тен Дуссхате и родственницей одной из жертв произошла потасовка в женском туалете. Ван Эйк утверждает, что это стало следствием якобы "излишне оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры.

Сообщается, что тен Дуссхате не появилась на судебном заседании после потасовки.