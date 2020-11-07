Между потерпевшей и адвокатом Пулатова произошла потасовка на суде по MH17

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 произошла потасовка между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова.
Инцидент произошел в туалете.
Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, передает нидерландская газета Leeuwarder Courant.
По его словам, во время короткого перерыва между его коллегой Сабиной тен Дуссхате и родственницей одной из жертв произошла потасовка в женском туалете. Ван Эйк утверждает, что это стало следствием якобы "излишне оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры.
Сообщается, что тен Дуссхате не появилась на судебном заседании после потасовки.