Выходные дни до 30 ноября отменил Львов

Власти Львова сделали субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября.

В эти дни, согласно решению, разрешено работать всем заведениям, которые ограничивает карантин выходного дня.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

В постановлении Львовского исполкома речь идет о признании субботы и воскресенья рабочими днями до 30 ноября. В эти дни заведениям разрешено работать по правилам карантина будних - с 7:00 до 22:00.

Разрешается работать заведениям общественного питания, торгово-развлекательным центрам, заведениям культуры, спортзалам, фитнес-центрам и рынкам.

Также Львовский исполком обратился к Кабинету министров с просьбой отменить постановление о введении общего карантина и карантина выходного дня, принятое 11 ноября, как "неконституционное и наносящее вред малому и среднему бизнесу".

В то же время, полиция Львовской области призвала субъекты хозяйственной деятельности придерживаться карантинных требований.