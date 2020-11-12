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События Вчера, 22:3981
ВОЗ заявил что Украина может получить вакцину от COVID-19 весной-летом 2021 года

Первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину уже во втором квартале 2021 года.

Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года.

Об этом рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в комментарии Deutsche Welle.

Как пояснил представитель ВОЗ, согласно инициативе COVAX, каждая страна получит вакцину от коронавируса в количестве 20% от количества населения.

"Транш, покрывающий 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", - рассказал Хабихт.

Глава офиса ВОЗ отметил, что первый транш, который получит Украина, составит около 1,25 млн доз, что составляет 3% населения страны, согласно данным Госслужбы статистики.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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