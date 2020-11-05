Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни

Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

Причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

"Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна", - написал он в Facebook.

Джигарханян - советский, российский и армянский актер, театральный режиссер, народный артист СССР (1985), лауреат двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

На президентских выборах 2012 года был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.

В марте 2014 года, во время оккупации Крыма, не подписал коллективное деятелей культуры России в поддержку позиции Путина по Украине и Крыму.