Иски сторонников Трампа о недействительности голосов отклонили в двух штатах

Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США.

Речь идет о бюллетенях, которые поступили по почте.

Об этом сообщает CBS.

Республиканская партия ходатайствовала о том, что бюллетени якобы были присланы после дня голосования 3 ноября.

Судья Брукс Смит отметил, что все "законные голоса должны быть учтены".

Также, по данным Bloomberg, в Мичигане был отклонен иск сторонников Дональда Трампа, которые хотели остановить оглашение результатов в Детройте.