Жесткие требования к туристам установил Таиланд

Страна открылась для туристов, но ввела строгие правила.

Таиланд разрешил въезд в страну туристам, у которых на банковском счете находится не менее 500 тысяч батов (16,4 тысяч долларов). Также туристам необходима страховка на 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает профильное издание Travel Off Path.

По информации издания, при въезде в Таиланд всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту и пройти двухнедельный карантин.

Также туристам необходима виза стоимостью 35-45 долларов. Кроме того, требуется страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов на весь срок пребывания в Таиланде, которая должна покрывать расходы на лечение коронавирусной инфекции.