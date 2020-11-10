Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19

Также ведутся переговоры с другими производителями.

Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.

"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - сказал он.

По его словам, "вопрос вакцины против COVID-19 для Украины - приоритет на сегодня для президента Украины, правительства и Минздрава".