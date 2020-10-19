Число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах назвала Армения

Судмедэкспертиза Армении подтвердила 2 317 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе.

Процесс обмена телами погибших продолжается.

Об этом пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook

"На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе непознанных", - написала она.

При этом она отметила, это окончательное число погибших пока неизвестно, так как процесс обмена телами погибших между Арменией и Азербайджаном продолжается.