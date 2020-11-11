 

Во время карантина выходного дня в супермаркетах можно продавать непродовольственные товары

События Сегодня, 13:2455
Во время карантина выходного дня в супермаркетах можно продавать непродовольственные товары

Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня.

В этих магазинах продажа непродовольственных товаров разрешена.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - отметил главный государственный санитарный врач.

По его словам, в положениях постановления о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

"Сейчас же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине выходного дня разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", - добавил Ляшко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, Ляшко, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Кабинет министров Украины может продлить действие так называемого карантина выходного дня, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании правительства
Кабинет министров Украины может продлить действие так называемого карантина выходного дня, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании правительства
11-ноя-2020, 19:22
В Киеве, 11 ноября, под зданием Кабинета министров проходит акция протеста
В Киеве, 11 ноября, под зданием Кабинета министров проходит акция протеста
11-ноя-2020, 14:25
Сколько продлится карантин выходного дня объяснили в Минздраве
Сколько продлится карантин выходного дня объяснили в Минздраве
10-ноя-2020, 09:17
Введение карантина
Введение карантина "выходного дня" в Украине допустил Степанов
4-ноя-2020, 09:13
Ляшко заявил что повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило
Ляшко заявил что повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило
8-окт-2020, 15:11

Последние новости

13:24
События
Во время карантина выходного дня в супермаркетах можно продавать непродовольственные товары
13:22
События
Число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах назвала Армения
13:20
События
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе
13:18
События
Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19
12:50
События
Жесткие требования к туристам установил Таиланд
12:43
События
Иски сторонников Трампа о недействительности голосов отклонили в двух штатах
12:14
Политика
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не покинет пост ради работы депутатом Одесского областного совета
09:53
События
Результаты выборов в Харьковский горсовет отменил суд
09:50
События
Концерт в ночном клубе из-за карантина запретили во Львове
09:48
События
Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни
09:47
События
Петиция против карантина выходного дня собрала почти 27 тысяч подписей
09:38
События
О будущей администрации президента США высказался Трамп
08:52
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 ноября 2020
Вчера, 2020-11-13
22:39
События
ВОЗ заявил что Украина может получить вакцину от COVID-19 весной-летом 2021 года
20:57
События
Среди приоритетов ОБСЕ в 2021 году будут Крым и Донбасс
20:55
События
Выходные дни до 30 ноября отменил Львов
20:53
События
Комендантский час вводит Черногория
19:12
События
Перечень стран "красной зоны" сократила Украина
19:11
События
Между потерпевшей и адвокатом Пулатова произошла потасовка на суде по MH17
18:52
События
Отменить карантин выходного дня Чернигов просит Кабмин и Раду

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 ноября 20205382
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 ноября 20203438
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 ноября 20202629
Голосеевский районный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию о преступных действиях бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко1173
Украине грозит худшая за десятилетие рецессия из-за пандемии1166
Кабинет министров Украины может продлить действие так называемого карантина выходного дня, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании правительства546
Максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса получит Украина423

Досуг

Как выбрать телевизор: советы покупателям
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Выбор телевизора: особенности и нюансы
12-ноя-2020, 18:11202
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения
Многие граждане интересуются тем, смогут ли взять займ, если в Черном списке Украины значится их имя. Однако на самом деле такой вопрос некорректен. Единого перечня, в который бы заносились данные всех нерадивых клиентов банков, ломбардов, МФО и прочих кредитующих организаций, попросту нет.
12-ноя-2020, 15:27227
Филенки для ворот: зачем они нужны
Филенки для ворот: зачем они нужны
Несомненно, ворота в частном доме или даче играют важнейшую роль, в частности, обеспечивают надежную защиту от проникновения посторонних лиц. Устанавливая новые ворота, помимо качества и надежности, стоит также позаботиться и об эстетической стороне. Именно для этого и были созданы так называемые
11-ноя-2020, 13:49199
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Качественные и недорогие товары для сна — это то, что требуется практически каждому человеку. Подобные изделия обеспечивают комфортный отдых, но при этом не наносят серьезного удара по бюджету.
11-ноя-2020, 12:09182
Наполнение ортопедических диванов
Наполнение ортопедических диванов
Если разделить жизнь на равные части, то около трети из нее человек проводит во сне, поэтому важно уделить внимание тому, чтобы этот процесс проходил с максимальной пользой для организма. В первую очередь необходимо грамотно организовать спальное место.
10-ноя-2020, 21:58255
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Каким будет наше самочувствие и настроение зависит от многих факторов, один из них сон и легкое пробуждение. Если, вставая с постели, вы чувствуете головную боль, скованность в шейном отделе позвоночника, скорее всего обычная подушка вам не подходит.
10-ноя-2020, 17:49300

События

Во время карантина выходного дня в супермаркетах можно продавать непродовольственные товары
Во время карантина выходного дня в супермаркетах можно продавать непродовольственные товары
Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня.
Сегодня, 13:2464
Число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах назвала Армения
Число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах назвала Армения
В боях за Карабах погибли более 2,3 тысяч военных.
Сегодня, 13:2289
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе
Обмен произошел при посредничестве России.
Сегодня, 13:2060
Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19
Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19
Украина ведет переговоры со всеми производителями перспективных вакцин против COVID-19.
Сегодня, 13:1859
Жесткие требования к туристам установил Таиланд
Жесткие требования к туристам установил Таиланд
Страна открылась для туристов, но ввела строгие правила.
Сегодня, 12:5057
Иски сторонников Трампа о недействительности голосов отклонили в двух штатах
Иски сторонников Трампа о недействительности голосов отклонили в двух штатах
Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США.
Сегодня, 12:4358
7 Днів