Жить коронавирусом до лета 2021 года готовится Франция

Правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях эпидемии COVID-19.

План будет действовать до применения эффективной вакцины.

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс в интервью газете Le Monde, передает канал BFMTV.

Как отметил премьер, Франции придется "жить с вирусом в долгосрочной перспективе".

"Пока у нас нет вакцины, мы должны дать представление о правилах игры", - сказал глава правительства, который в четверг представил стратегию до конца 2020 года, но также работает над последующим периодом, возможно, до лета.

По его словам, наверняка можно сказать, что праздничные вечеринки не смогут возобновиться в течение длительного времени. "Точно так же бары и рестораны, которые также являются местами сильного заражения, не смогут открыться с 1 декабря, в отличие от магазинов игрушек, например", - сказал он.