 

В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег

События Сегодня, 15:5499
В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег

На остальной территории страны будет сухо, но облачно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным украинских синоптиков, завтра в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь с мокрым снегом. В Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях также будет дождливо.

Кроме того, в северных и восточных областях возможно снижение температуры воздуха до -1...-4 градусов как днем, так и ночью. В западных и южных областях завтра будет от +7 до +11 днем и от +2 до +6 ночью. В центральных областях морозов не прогнозируют, но будет прохладно: от +0 до +5 днем, от 0 до +3 ночью.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Погода, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр
23-окт-2020, 15:31
Погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
Погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
13-окт-2020, 13:25
Грозовые дожди накроют Украину
Грозовые дожди накроют Украину
29-сен-2020, 09:56
Жаркая погода возвращается в Украину
Жаркая погода возвращается в Украину
22-сен-2020, 16:58
Сегодня в Украине резко похолодает
Сегодня в Украине резко похолодает
18-сен-2020, 10:25

Последние новости

20:09
События
Акцию против карантина во Франкфурте полиция разгоняет водометами
20:05
Политика
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня
19:59
События
Верховная рада будет работать на следующей пленарной неделе, несмотря на коронавирус у руководства парламента и народных депутатов
18:08
События
Совещание с мэрами из-за нарушения карантина планируют у Зеленского
18:05
События
В Ереване арестовали лидера оппозиционной партии "Родина" и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна
15:54
События
В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег
15:53
События
Жить коронавирусом до лета 2021 года готовится Франция
15:51
События
В первый день карантина выходного дня рынки Львова заблокировала Полиция
13:24
События
Во время карантина выходного дня в супермаркетах можно продавать непродовольственные товары
13:22
События
Число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах назвала Армения
13:20
События
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе
13:18
События
Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19
12:50
События
Жесткие требования к туристам установил Таиланд
12:43
События
Иски сторонников Трампа о недействительности голосов отклонили в двух штатах
12:14
Политика
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не покинет пост ради работы депутатом Одесского областного совета
09:53
События
Результаты выборов в Харьковский горсовет отменил суд
09:50
События
Концерт в ночном клубе из-за карантина запретили во Львове
09:48
События
Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни
09:47
События
Петиция против карантина выходного дня собрала почти 27 тысяч подписей
09:38
События
О будущей администрации президента США высказался Трамп

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 ноября 20205404
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 ноября 20204186
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 ноября 20203485
Украине грозит худшая за десятилетие рецессия из-за пандемии1300
Голосеевский районный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию о преступных действиях бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко1259
Максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса получит Украина441
Почему не уходит в отставку объяснил Пашинян280

Досуг

Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?
Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?
Чехол на телефон: как правильно выбрать и куда обратиться для покупки?
Сегодня, 17:1377
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Выбор телевизора: особенности и нюансы
12-ноя-2020, 18:11214
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения
Многие граждане интересуются тем, смогут ли взять займ, если в Черном списке Украины значится их имя. Однако на самом деле такой вопрос некорректен. Единого перечня, в который бы заносились данные всех нерадивых клиентов банков, ломбардов, МФО и прочих кредитующих организаций, попросту нет.
12-ноя-2020, 15:27238
Филенки для ворот: зачем они нужны
Филенки для ворот: зачем они нужны
Несомненно, ворота в частном доме или даче играют важнейшую роль, в частности, обеспечивают надежную защиту от проникновения посторонних лиц. Устанавливая новые ворота, помимо качества и надежности, стоит также позаботиться и об эстетической стороне. Именно для этого и были созданы так называемые
11-ноя-2020, 13:49205
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Качественные и недорогие товары для сна — это то, что требуется практически каждому человеку. Подобные изделия обеспечивают комфортный отдых, но при этом не наносят серьезного удара по бюджету.
11-ноя-2020, 12:09190
Наполнение ортопедических диванов
Наполнение ортопедических диванов
Если разделить жизнь на равные части, то около трети из нее человек проводит во сне, поэтому важно уделить внимание тому, чтобы этот процесс проходил с максимальной пользой для организма. В первую очередь необходимо грамотно организовать спальное место.
10-ноя-2020, 21:58266

События

Акцию против карантина во Франкфурте полиция разгоняет водометами
Акцию против карантина во Франкфурте полиция разгоняет водометами
В немецком Франкфурте на Майне сегодня протестуют против введенных правительством ограничений для сдерживания распространения коронавируса.
Сегодня, 20:0948
Верховная рада будет работать на следующей пленарной неделе, несмотря на коронавирус у руководства парламента и народных депутатов
Верховная рада будет работать на следующей пленарной неделе, несмотря на коронавирус у руководства парламента и народных депутатов
Однако из-за вспышки COVID-19 парламент планирует внести изменения в календарный план.
Сегодня, 19:5946
Совещание с мэрами из-за нарушения карантина планируют у Зеленского
Совещание с мэрами из-за нарушения карантина планируют у Зеленского
В Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня.
Сегодня, 18:0862
В Ереване арестовали лидера оппозиционной партии "Родина" и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна
В Ереване арестовали лидера оппозиционной партии "Родина" и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна
Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.
Сегодня, 18:0556
В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег
В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег
 На остальной территории страны будет сухо, но облачно.
Сегодня, 15:54100
Жить коронавирусом до лета 2021 года готовится Франция
Жить коронавирусом до лета 2021 года готовится Франция
Правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях эпидемии COVID-19.
Сегодня, 15:5367
7 Днів