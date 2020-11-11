Совещание с мэрами из-за нарушения карантина планируют у Зеленского

В Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня.

Это совещание может пройти уже в ближайшие дни.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в ОП.

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.

Ранее в СМИ появились сообщения, что такой разговор пройдет в формате селекторного совещания в 17:00 субботы, 14 ноября. В то же время собеседники РБК-Украина среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало.