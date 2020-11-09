Акцию против карантина во Франкфурте полиция разгоняет водометами

В немецком Франкфурте на Майне сегодня протестуют против введенных правительством ограничений для сдерживания распространения коронавируса.

Полиция прибегла к специальным средствам, чтобы разогнать протестующих.

Об этом сообщает франкфуртская полиция в Twittrer.

Сначала силовики призывали протестующих прекратить акцию и разойтись. В случае невыполнения этих требований они угрожали применить водометы.

Поскольку протестующие не выполнили требований, то силовикам пришлось прибегнуть к спецсредствам. Митингующих попытались разогнать двумя водометами.