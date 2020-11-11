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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 15 ноября 2020 - 535 857 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 10 681 новых случаев за сутки

Умерло 9 603 человек 

Выздоровело - 241 444

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 50620 случаев;
Винницкая область - 13 844 случаев;
Волынская область - 18 676 случаев;
Днепропетровская область - 21222 случаев;
Донецкая область - 16983 случаев;
Житомирская область - 22 225 случаев;
Закарпатская область - 19 384 случаев;
Запорожская область - 18 484 случаев;
Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;
Киевская область - 24493 случаев;
Кировоградская область - 3651 случаев;
Луганская область - 5147 случаев;
Львовская область - 36 894 случаев;
Николаевская область - 12 340 случаев;
Одесская область - 32782 случаев;
Полтавская область - 14 966 случаев;
Ровенская область - 24 969 случаев;
Сумская область - 17 859 случаев;
Тернопольская область - 23 555 случаев;
Харьковская область - 47 599 случаев;
Херсонская область - 6967 случаев;
Хмельницкая область - 22 879 случаев;
Черкасская область - 12 996 случаев;
Черновицкая область - 27 917 случаев;
Черниговская область - 11 419 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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