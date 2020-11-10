Затор в несколько километров образовался на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению

Очередь образовалась из покидающих город Карвачар (Кельбаджар).
Об этом сообщает Media Az.
Согласно подписанному мирному соглашению, Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану сегодня, 15 ноября.
По словам участников затора, участок в 1,5 км пришлось преодолевать около пяти часов. Причиной затора стала маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. В Степанакерт уже вернулись более 250 человек.