В Украине продолжается второй тур местных выборов

Зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, а также недопуск наблюдателей на участки.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Так, факты недопуска наблюдателей на избирательные участки зафиксированы в Одессе (№511157) и Сумах (№ 590993). В Одессе женщина, которая находилась на входе в участок, мотивировала отказ допуска наблюдателя на утреннее заседание тем, что его не было в "списке". В Сумах наблюдателю сообщили, что допуск на участок разрешен лишь представителям кандидатов и партий, а не организаций. После того, как наблюдали сообщили, что будут обращаться в полицию - их пропустили.

Кроме этого в Каменец-Подольском наблюдателю запрещали передвигаться по участку. После объяснений, члены избиркома таки разрешили свободно передвигаться представителю ОПОРЫ.

Всего с начала голосования наблюдателям ОПОРЫ были выявлены 5 попыток препятствования выполнению их обязанностей.

В Одессе на участке №511178 наблюдатели зафиксировали выдачу бюллетеня для голосования по загранпаспорту и военному билету. В Херсоне на участке №650634 избиратель пытался проголосовать по мобильному приложению "Дія", но после замечания наблюдателей продемонстрировал паспорт.

Всего наблюдатели с начала голосования выявили 43 нарушения избирательного законодательства. 23 нарушения касались проблем с материально-техническим обеспечением процесса.