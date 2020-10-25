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События Сегодня, 14:0474
На пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой происходят стычки

Активисты фиксируют организованный подвоз избирателей на участки для голосования на выборах президента.

Об этом РБК-Украина сообщили в приграничной полиции Молдовы, а также издание Point.md.

Отмечается, что на пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты собрались активисты, которые пытаются препятствовать организованному подвозу граждан из "ПМР" в Бендеры. Люди проходят контрольно-пропускной пункт пешком, на такси и автобусах. Подвозу препятствуют активисты, из-за чего происходят стычки.

Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

В одной из ситуаций в стычку между активистами и гражданами пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали кордон между враждующими группами.

По данным ЦИК Молдовы, уже 10 тысяч людей из "ПМР" проголосовали на выборах президента Молдовы.
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Теги: news, новости, Украина, Молдова, протесты, стычки, 7dniv, 7dnivinfo  
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