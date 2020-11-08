Более 300 человек задержали на протестах в Беларуси

В Беларуси силовики задержали более 300 участников воскресных протестных акций.

Больше всего задержаний произошло в Минске.

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

По данным правозащитников, уже задержаны как минимум 307 человек. Помимо Минска, задержания зафиксированы в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гродно, Пинске, Гомеле и Светлогорске.

Напомним, сегодня в Минске и других белорусских городах запланированы протестные акции в память Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания силовиками на протесте.