Силовики жестко разогнали протесты в Минске

На акции протеста в Минске на так называемой "Площади перемен" силовики взяли демонстрантов в кольцо.

После этого акцию жестко разогнали, участников массово задерживали.

Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

Сообщается, что силовики со щитами буквально за две минуты окружили демонстрантов. Протестующие скандировали "Один за всех и все за одного", их около 500 человек, а силовиков в разы больше.

Люди также скандировали "За вашу и нашу свободу", "Кто убил Рому?", "Перестаньте убивать", имея в виду Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания на протесте.

Десятки людей с "Площади перемен" уводят в автозаки, некоторых задерживают довольно жестко, уносят на руках. Слышны звуки бьющегося стекла - разбиваются лампадки у мемориала.