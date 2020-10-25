54 сообщения о нарушениях избирательного процесса получила полиция

В Украине сегодня проходит второй тур местных выборов.
Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Кроме того, начаты два уголовных производства и составлены два административных протокола.
В подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством. В частности, 18 - в Сумской, 13 - в Одесской, 12 - в Киевской, по 4 - в Донецкой и Сумской, 3 - в Волынской областях.
При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.