54 сообщения о нарушениях избирательного процесса получила полиция

В Украине сегодня проходит второй тур местных выборов.

Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Кроме того, начаты два уголовных производства и составлены два административных протокола.

В подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством. В частности, 18 - в Сумской, 13 - в Одесской, 12 - в Киевской, по 4 - в Донецкой и Сумской, 3 - в Волынской областях.

При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.