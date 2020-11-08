 

На протестах в Беларуси число задержанных превысило 500

События Сегодня, 18:2957
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 500

По состоянию на вечер 15 ноября число задержанных на протестах в Беларуси превысило 500 человек.

Большую часть задержали на протестах в Минске.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

На 17:40 по киевскому времени в списке "Весны" уже 576 имен задержанных, список постоянно дополняется.

Кроме Минска задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке и Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине, Витебске и Бобруйске.

Отметим, в Минске белорусские силовики сегодня провели массовые задержания на так называемой "Площади перемен" на улице Червякова. Протестующие из разных районов белорусской столицы собрались здесь, чтобы почтить память 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который умер после жесткого задержания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию по ситуации в Беларуси. Лукашенко также пригрозил ввести санкции против Украины.

"Это позорное подыгрывание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция", - подчеркнул он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, протесты, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Более 300 человек задержали на протестах в Беларуси
Более 300 человек задержали на протестах в Беларуси
Сегодня, 16:30
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 400 человек
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 400 человек
8-ноя-2020, 17:59
Более 70 человек сегодня задержали на протестах в Беларуси
Более 70 человек сегодня задержали на протестах в Беларуси
18-окт-2020, 19:22
Правозащитники насчитали около 60 задержанных во время протестов в Беларуси
Правозащитники насчитали около 60 задержанных во время протестов в Беларуси
4-окт-2020, 20:11
Около 190 человек задержали в Беларуси
Около 190 человек задержали в Беларуси
20-сен-2020, 22:02

Последние новости

19:41
События
В Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор
19:40
События
После масштабного пожара Румыния проверит все отделения интенсивной терапии
19:38
События
Декларации с врачами в онлайн-режиме смогут подписывать украинцы
18:38
События
Признать победу Байдена на выборах в США отказался Трамп
18:29
События
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 500
18:26
События
54 сообщения о нарушениях избирательного процесса получила полиция
16:35
События
Трамп заявил что Байден победил из-за сфальсифицированных выборов
16:33
События
Силовики жестко разогнали протесты в Минске
16:30
События
Более 300 человек задержали на протестах в Беларуси
16:27
События
Во время задержания в Киеве полиция применила слезоточивый газ
16:24
События
Почти тысячу нарушений карантина за сутки зафиксировали в Украине
14:07
События
Гражданская сеть ОПОРА сообщила о явке избирателей по состоянию на 12:00 во время второго тура местных выборов 15 ноября
14:04
События
На пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой происходят стычки
13:50
События
Несколько десятков участников воскресных протестов задержали в Минске
13:46
События
В Украине продолжается второй тур местных выборов
11:52
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (15.11.20)
11:44
События
85 нарушений карантина выходного дня за сутки зафиксировали в Киевской области
11:40
События
Загруженность больничных коек для COVID-19 в Украине продолжает сокращаться
11:31
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 15 Ноября
11:27
События
Независимое от ВОЗ агентство для борьбы с эпидемиями хотят создать в Евросоюзе

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 ноября 20204890
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 ноября 20204575
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 ноября 20203559
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня1111
Загруженность больничных коек для COVID-19 в Украине продолжает сокращаться793
В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег552
Почему не уходит в отставку объяснил Пашинян369

Досуг

Женские ботильоны
Женские ботильоны
В период демисезона, или зимой сложно определиться с правильной обувью. Классическим вариантом принято считать сапоги, но иногда образ невозможно построить при помощи подобных длинных моделей. Ботильоны стали спасением.
Сегодня, 18:2270
Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?
Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?
Чехол на телефон: как правильно выбрать и куда обратиться для покупки?
Вчера, 17:13187
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Выбор телевизора: особенности и нюансы
12-ноя-2020, 18:11247
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения
Многие граждане интересуются тем, смогут ли взять займ, если в Черном списке Украины значится их имя. Однако на самом деле такой вопрос некорректен. Единого перечня, в который бы заносились данные всех нерадивых клиентов банков, ломбардов, МФО и прочих кредитующих организаций, попросту нет.
12-ноя-2020, 15:27280
Филенки для ворот: зачем они нужны
Филенки для ворот: зачем они нужны
Несомненно, ворота в частном доме или даче играют важнейшую роль, в частности, обеспечивают надежную защиту от проникновения посторонних лиц. Устанавливая новые ворота, помимо качества и надежности, стоит также позаботиться и об эстетической стороне. Именно для этого и были созданы так называемые
11-ноя-2020, 13:49250
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Качественные и недорогие товары для сна — это то, что требуется практически каждому человеку. Подобные изделия обеспечивают комфортный отдых, но при этом не наносят серьезного удара по бюджету.
11-ноя-2020, 12:09209

События

В Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор
В Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор
В результате аварии погиб один человек.
Сегодня, 19:4152
После масштабного пожара Румыния проверит все отделения интенсивной терапии
После масштабного пожара Румыния проверит все отделения интенсивной терапии
Правительство Румынии проверит все отделения интенсивной терапии после пожара в больнице.
Сегодня, 19:4050
Декларации с врачами в онлайн-режиме смогут подписывать украинцы
Декларации с врачами в онлайн-режиме смогут подписывать украинцы
В ближайшее время украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме.
Сегодня, 19:3853
Признать победу Байдена на выборах в США отказался Трамп
Признать победу Байдена на выборах в США отказался Трамп
Действующий американский президент Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США.
Сегодня, 18:3880
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 500
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 500
По состоянию на вечер 15 ноября число задержанных на протестах в Беларуси превысило 500 человек.
Сегодня, 18:2958
54 сообщения о нарушениях избирательного процесса получила полиция
54 сообщения о нарушениях избирательного процесса получила полиция
В Украине сегодня проходит второй тур местных выборов.
Сегодня, 18:2661
7 Днів