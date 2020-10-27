Декларации с врачами в онлайн-режиме смогут подписывать украинцы

В ближайшее время украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме.

Также появится база врачей, которые будут консультировать пациентов с COVID-19 и вести их лечение.

Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, нужно решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн.

"У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе", - отметил Степанов.

Он также рассказал, что появится база врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов без семейного врача. Кроме того, такие пациенты должны получить контакты врача, который будет вести их все время заболевания COVID-19.

"Такие врачи должны быть во всех регионах Украины", - добавил Степанов.