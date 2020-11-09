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События Сегодня, 19:4152
В Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор

В результате аварии погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

Сообщается, что инцидент произошел на трассе "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь". На месте полиция установила, что водитель пассажирского автобуса "Mercedes-Benz", в салоне которого были восемь пассажиров, столкнулся с попутным колесным трактором.

"В результате аварии водитель рейсового автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия, а его 22-летняя пассажирка госпитализирована в больницу, остальные пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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