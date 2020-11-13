О задержании организатора "карусели" на выборах в Украинке сообщила полиция

Правоохранители задержали нарушителя за организацию "карусели" во время второго тура выборов в Украинке.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на должность городского главы города Украинка.

После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.