 

Серьезные изменения во внутренней политике Молдовы анонсировал Додон

События Вчера, 22:0856
Серьезные изменения во внутренней политике Молдовы анонсировал Додон

После второго тура выборов президента Молдовы действующий глава государства Игорь Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике. С соответствующим заявлением он выступит в ближайшие дни.

Об этом Додон заявил на брифинге.

По его словам, он в качестве неформального лидера самой большой партии сделает все возможное, чтобы предотвратить дестабилизацию.

"В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях… то, что касается внутренней политики в Республике Молдова. У нас завтра утром состоится встреча с премьером, со спикером парламента, где мы обсудим нынешнюю ситуацию, рассмотрим проект бюджета на следующий год", - заявил Додон, не уточнив, в чем конкретно заключаются изменения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Молдова, политика, Додон, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

На выборах президента Молдовы лидирует кандидат Майя Санду
На выборах президента Молдовы лидирует кандидат Майя Санду
Вчера, 22:06
Внеочередное заседание сегодня проведет Рада
Внеочередное заседание сегодня проведет Рада
5-ноя-2020, 12:55
Кибератака на сотрудников МВД произошла в день выборов в Молдове
Кибератака на сотрудников МВД произошла в день выборов в Молдове
1-ноя-2020, 22:54
Слиденко заявил что для выполнения решений КСУ нужно внести изменения в законодательство
Слиденко заявил что для выполнения решений КСУ нужно внести изменения в законодательство
30-окт-2020, 17:47
Из Верховной рады отозвали проект постановления об отмене второго тура местных выборов
Из Верховной рады отозвали проект постановления об отмене второго тура местных выборов
25-окт-2020, 13:50

Последние новости

Вчера, 2020-11-15
22:08
События
Серьезные изменения во внутренней политике Молдовы анонсировал Додон
22:06
События
На выборах президента Молдовы лидирует кандидат Майя Санду
22:05
События
О задержании организатора "карусели" на выборах в Украинке сообщила полиция
19:41
События
В Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор
19:40
События
После масштабного пожара Румыния проверит все отделения интенсивной терапии
19:38
События
Декларации с врачами в онлайн-режиме смогут подписывать украинцы
18:38
События
Признать победу Байдена на выборах в США отказался Трамп
18:29
События
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 500
18:26
События
54 сообщения о нарушениях избирательного процесса получила полиция
16:35
События
Трамп заявил что Байден победил из-за сфальсифицированных выборов
16:33
События
Силовики жестко разогнали протесты в Минске
16:30
События
Более 300 человек задержали на протестах в Беларуси
16:27
События
Во время задержания в Киеве полиция применила слезоточивый газ
16:24
События
Почти тысячу нарушений карантина за сутки зафиксировали в Украине
14:07
События
Гражданская сеть ОПОРА сообщила о явке избирателей по состоянию на 12:00 во время второго тура местных выборов 15 ноября
14:04
События
На пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой происходят стычки
13:50
События
Несколько десятков участников воскресных протестов задержали в Минске
13:46
События
В Украине продолжается второй тур местных выборов
11:52
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (15.11.20)
11:44
События
85 нарушений карантина выходного дня за сутки зафиксировали в Киевской области

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 ноября 20204902
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 ноября 20204829
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 ноября 20203570
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня1221
Загруженность больничных коек для COVID-19 в Украине продолжает сокращаться898
В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег574
Почему не уходит в отставку объяснил Пашинян379

Досуг

Женские ботильоны
Женские ботильоны
В период демисезона, или зимой сложно определиться с правильной обувью. Классическим вариантом принято считать сапоги, но иногда образ невозможно построить при помощи подобных длинных моделей. Ботильоны стали спасением.
Вчера, 18:2292
Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?
Идеальный чехол для смартфона: куда обратиться за покупкой?
Чехол на телефон: как правильно выбрать и куда обратиться для покупки?
14-ноя-2020, 17:13206
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Как выбрать телевизор: советы покупателям
Выбор телевизора: особенности и нюансы
12-ноя-2020, 18:11253
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения
Черный список заемщиков Украины – распространенные мифы и заблуждения
Многие граждане интересуются тем, смогут ли взять займ, если в Черном списке Украины значится их имя. Однако на самом деле такой вопрос некорректен. Единого перечня, в который бы заносились данные всех нерадивых клиентов банков, ломбардов, МФО и прочих кредитующих организаций, попросту нет.
12-ноя-2020, 15:27289
Филенки для ворот: зачем они нужны
Филенки для ворот: зачем они нужны
Несомненно, ворота в частном доме или даче играют важнейшую роль, в частности, обеспечивают надежную защиту от проникновения посторонних лиц. Устанавливая новые ворота, помимо качества и надежности, стоит также позаботиться и об эстетической стороне. Именно для этого и были созданы так называемые
11-ноя-2020, 13:49257
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Качественные и недорогие товары для сна — это то, что требуется практически каждому человеку. Подобные изделия обеспечивают комфортный отдых, но при этом не наносят серьезного удара по бюджету.
11-ноя-2020, 12:09210

События

Серьезные изменения во внутренней политике Молдовы анонсировал Додон
Серьезные изменения во внутренней политике Молдовы анонсировал Додон
После второго тура выборов президента Молдовы действующий глава государства Игорь Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике.
Вчера, 22:0857
На выборах президента Молдовы лидирует кандидат Майя Санду
На выборах президента Молдовы лидирует кандидат Майя Санду
Она обходит действующего президента Игоря Додона почти на 10% голосов.
Вчера, 22:0664
О задержании организатора "карусели" на выборах в Украинке сообщила полиция
О задержании организатора "карусели" на выборах в Украинке сообщила полиция
Правоохранители задержали нарушителя за организацию "карусели" во время второго тура выборов в Украинке.
Вчера, 22:0562
В Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор
В Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор
В результате аварии погиб один человек.
Вчера, 19:4173
После масштабного пожара Румыния проверит все отделения интенсивной терапии
После масштабного пожара Румыния проверит все отделения интенсивной терапии
Правительство Румынии проверит все отделения интенсивной терапии после пожара в больнице.
Вчера, 19:4068
Декларации с врачами в онлайн-режиме смогут подписывать украинцы
Декларации с врачами в онлайн-режиме смогут подписывать украинцы
В ближайшее время украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме.
Вчера, 19:3872
7 Днів