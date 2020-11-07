Санкции против Турции за "агрессивный исламизм" может ввести ЕС

Министр Франции по делам Европы Клеман Бон сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против Турции.

Он заявил об "агрессивном исламизме" со стороны страны.

Об этом сообщает Europe 1.

По его словам, в ЕС устали от провокаций со стороны Турции.

"В течение 10-15 лет мы думали, что Турция - это дружественная демократия на Востоке, которая стремится к модернизации, которая будет только ускоряться. Но, нынешняя Турция, это агрессивный исламизм в культуре, геополитике и всех других сферах. Мы еще раз убедились в этом недавно на примере Нагорного Карабаха, и думаю, ни у кого не должно оставаться наивных сомнений. Сегодня в одной из европейских стран не осталось иллюзий относительно того, кто такие господин Эрдоган и его режим", - сказал Бон.

Бон пояснил, что Европу не устраивает позиция Турции относительно проведения сейсмических исследований и бурения неподалеку от греческого острова Кастелоризо в Восточном Средиземноморье.