Полиция в Одессе начала расследование по факту уклонения членов территориальной избирательной комиссии от исполнения своих обязанностей

Заявление об этом написало доверенное лицо одного из кандидатов на должность городского головы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Заявитель сообщил, что члены городской ТИК уклоняются от выполнения своих обязанностей, что делает невозможным ее дальнейшую работу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст.157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму и др.) Уголовного кодекса Украины.