Один из "Эпицентров" в Киеве, который работал в выходной закрыли правоохранители

Правоохранители закрыли торговый центр "Эпицентр" на улице Григоренко в Киеве, который работал несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Facebook.

В субботу, 14 ноября, в Киеве 20 мобильных групп контролировали выполнение карантинных ограничений.

В "Эпицентре", который был якобы закрыт для посетителей и работал в режиме онлайн доставки по заказам, были люди.

По результатам проверки города правоохранители составили всего 60 протоколов из-за нарушение правил карантина.