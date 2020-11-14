Один из "Эпицентров" в Киеве, который работал в выходной закрыли правоохранители

Правоохранители закрыли торговый центр "Эпицентр" на улице Григоренко в Киеве, который работал несмотря на карантин выходного дня.
Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Facebook.
В субботу, 14 ноября, в Киеве 20 мобильных групп контролировали выполнение карантинных ограничений.
В "Эпицентре", который был якобы закрыт для посетителей и работал в режиме онлайн доставки по заказам, были люди.
По результатам проверки города правоохранители составили всего 60 протоколов из-за нарушение правил карантина.