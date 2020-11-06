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События Сегодня, 09:5771
Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов

Побеждает бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ЦИК Молдовы.

Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент страны Игорь Додон проиграл.

В частности, Санду набрала 55,68% голосов, а Додон - 44,32%.

Наибольшее количество голосов за Додона отдали жителей непризнанной республики Приднестровье - более 85%.

ЦИК осталось посчитать около 1% голосов из-за рубежа.

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Теги: news, новости, Украина, Молдова, Санду, выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
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