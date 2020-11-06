Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов

Побеждает бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду.
Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ЦИК Молдовы.
Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент страны Игорь Додон проиграл.
В частности, Санду набрала 55,68% голосов, а Додон - 44,32%.
Наибольшее количество голосов за Додона отдали жителей непризнанной республики Приднестровье - более 85%.
ЦИК осталось посчитать около 1% голосов из-за рубежа.