Главный инфекционист США заявил что маски необходимо носить и после появления вакцины от COVID-19

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масках и социальном дистанцировании.
По его словам, он не сможет спокойно отказаться от этого.
Об этом сообщает Голос Америки.
По его словам, даже если вакцина будет эффективной на 90%, не всегда можно знать, насколько вакцина эффективна для конкретного человека.
"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину", - заявил Фаучи.
Он добавил, что вакцина снимет тревогу, однако не рекомендует отказываться от средств защиты.