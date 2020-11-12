Главный инфекционист США заявил что маски необходимо носить и после появления вакцины от COVID-19

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масках и социальном дистанцировании.

По его словам, он не сможет спокойно отказаться от этого.

Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, даже если вакцина будет эффективной на 90%, не всегда можно знать, насколько вакцина эффективна для конкретного человека.

"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину", - заявил Фаучи.

Он добавил, что вакцина снимет тревогу, однако не рекомендует отказываться от средств защиты.