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Общенациональный карантин вернули в Украине

В Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный.

Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Соответствующее решение приняло правительство.

Что запрещено: массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работа дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Рекомендуется время для пенсионеров. Он будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

На прошлых выходных начал действовать карантин выходного дня.

В нем действует запрет на работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работу театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Общенациональный карантин вернули в Украине
Общенациональный карантин вернули в Украине

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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