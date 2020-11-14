Замминистра здравоохранения посоветовала предпринимателям искать другие источники доходов или идти работать в больницы

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала предпринимателям в вынужденном простое из-за карантина выходного дня "искать дополнительные источники дохода", а также идти работать в больницы.

Об этом Микичак сказала во время брифинга, передает "Еспресо.TV".

"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, - из дома, онлайн, дистанционно, оказывая дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное", - сказала она.

Микичак предложила малому бизнесу "превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, не имея ресурса, с нищенской заработной платой, но максимально оказывая качественные медицинские услуги каждому гражданину".

Кроме того, по ее словам, временные рабочие места для предпринимателей готовы предоставить больницы.

Микичак отметила, что сейчас больницы и центры медицинской помощи нуждаются "сильных и здоровых рабочих руках": экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей, охранников, вахтеров, разнорабочих и тому подобное.

Между тем сегодня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провел первое заседание рабочей группы по разработке компенсаторных механизмов поддержки ресторанного, торгового и развлекательного бизнеса во время действия карантина выходного дня. Участники обсудили предложения, которые будут способствовать поддержке бизнеса.

Напомним, что на прошлой неделе Кабинет министров принял решение о введении карантина выходного дня. Работать можно продуктовым магазинам, аптекам, СТО. Рестораны и кафе могут работать только на доставку и на вынос, ТРЦ и непродуктовые маркеты должны быть закрыты с полуночи субботы до полуночи понедельника. Такие ограничения ввели как минимум до конца ноября.

Представители бизнеса устраивали протесты из-за этого карантина во многих городах Украины. Городские власти некоторых городов выступили против карантина выходного дня - к примеру, во Львове мэр "отменил выходные", Сумы просят Кабмин перенести "карантин выходного дня" на понедельник и вторник и так далее.

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