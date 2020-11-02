Правоохранительные органы завершили расследование дела об изнасиловании и пытках в Кагарлыцком отделении полиции

В деле фигурируют пятеро сотрудников полиции.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что подозреваемым инкриминируются пытки, насильственное похищение и изнасилование.

По данным следствия, сотрудники полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности, в январе 2020 года трое полицейских наносили двум пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажнике, применяли электрический ток, приковали наручниками к батарее.

По другому факту в мае 2020 года с целью получения признания потерпевшему нанесли 17 ударов руками и ногами. Кроме того, в мае один из фигурантов вызвал в отделение полиции женщину в качестве свидетеля, в служебном кабинете надевал на нее противогаз, заковывал в наручники и стрелял над головой из табельного пистолета. После этого несколько раз изнасиловал ее.

"Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на действия подчиненных. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный