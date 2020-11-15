Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 17 ноября 2020 - 557 657 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 11 968 новых случая в сутки.
Умерло 9 856 человек
Выздоровело - 250 983
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 52642 случаев;
Винницкая область - 14 103 случаев;
Волынская область - 19 297 случаев;
Днепропетровская область - 22 877 случаев;
Донецкая область - 17 713 случаев;
Житомирская область - 23 447 случаев;
Закарпатская область - 19 826 случаев;
Запорожская область - 20 025 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 972 случаев;
Киевская область - 25 787 случаев;
Кировоградская область - 3753 случаев;
Луганская область - 5215 случаев;
Львовская область - 37 970 случаев;
Николаевская область - 12 998 случаев;
Одесская область - 34 176 случаев;
Полтавская область - 15 884 случаев;
Ровенская область - 25 596 случаев;
Сумская область - 18 903 случаев;
Тернопольская область - 23 938 случаев;
Харьковская область - 48 586 случаев;
Херсонская область - 7357 случаев;
Хмельницкая область - 23 547 случаев;
Черкасская область - 14 233 случаев;
Черновицкая область - 28692 случаев;
Черниговская область - 12 120 случаев.