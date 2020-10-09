 

Первую военную базу в Африке планирует построить Россия

События Сегодня, 09:3719
Первую военную базу в Африке планирует построить Россия

Россия планирует построить базу военно-морских сил в Судане.

Это будет первая база РФ в Африке после развала СССР.

Об этом сообщает Голос Америки.

В соответствии с соглашением, Судан предоставит России в бесплатное пользование участок земли и возможность пользоваться портовой инфраструктурой.

Сообщается, что база будет состоять из логистического центра, где будет размещено до 300 человек, а также судоремонтного блока. Там смогут находиться до четырех кораблей ВМС. Россия в свою очередь согласилась бесплатно поставлять оружие и военное оборудование для воздушной обороны базы.

К слову, недавно США объявили о планах исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, после отставки Омара аль-Башира в результате массовых протестов в 2019 году.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Россия, военная, база, Африка, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Исключить из
Исключить из "красной" зоны карантина могут Тернополь
9-окт-2020, 12:49
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
23-окт-2020, 17:30
Условие помощи Армении в конфликте с Азербайджаном назвала Россия
Условие помощи Армении в конфликте с Азербайджаном назвала Россия
31-окт-2020, 13:03
64 млн долларов на обеспечение водоснабжения в Крыму выделила Россия
64 млн долларов на обеспечение водоснабжения в Крыму выделила Россия
11-окт-2020, 18:27
Создание своей рабочей группы по коронавирусу анонсировал Байден
Создание своей рабочей группы по коронавирусу анонсировал Байден
7-ноя-2020, 21:49

Последние новости

09:42
События
Помогать Молдове в борьбе с коррупцией готовы в ЕС
09:38
События
Поднять вдвое минимальную зарплату в США планирует Байден
09:37
События
Первую военную базу в Африке планирует построить Россия
08:54
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 ноября 2020
Вчера, 2020-11-16
22:55
Политика
Виктор Медведчук посетил Поляну
21:08
События
В Одессе подвели итоги выборов мэра
21:06
События
Штрафовать путешественников без отрицательного ПЦР-теста будет Испания
21:05
События
О пяти миллионах доз вакцины Moderna от COVID договорилась Британия
19:25
События
Спад заболеваемости COVID-19 Минздрав ожидает через две недели
19:23
События
Здание КГГА заминировали в Киеве
17:31
События
Правоохранительные органы завершили расследование дела об изнасиловании и пытках в Кагарлыцком отделении полиции
17:25
Политика
Санду анонсировала встречу с Зеленским
17:24
События
Заочный арест Януковича отменил апелляционный суд Киева
17:21
События
К северу от Сицилии активизировался вулкан
17:18
События
Заранее предупреждать о карантинных ограничениях хотят обязать Кабмин
17:16
События
Отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП завтра рассмотрит Рада
17:14
Политика
Инициировать внеочередное заседание Рады СН может попросить Зеленского
17:12
Политика
Санду заявила что Молдова будет строить дружеские отношения с Украиной
17:05
Политика
В Раде по карантину выходного дня завтра отчитается Шмыгаль
15:34
События
Замминистра здравоохранения посоветовала предпринимателям искать другие источники доходов или идти работать в больницы

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 ноября 20206509
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 ноября 20205469
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня2020
Загруженность больничных коек для COVID-19 в Украине продолжает сокращаться1244
В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег664
Спад заболеваемости COVID-19 Минздрав ожидает через две недели531
Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий289

Досуг

Диван и кресла – покупать вместе или по отдельности
Диван и кресла – покупать вместе или по отдельности
Продумывая меблировку комнаты, мы стремимся сделать ее не только комфортной, но и функциональной для всех членов семьи. Важным параметром (а для кого-то он на первом месте) остается также гармоничность интерьера, поэтому в разных предметах мебели мы ищем сходный дизайн и единое цветовое решение.
Вчера, 21:27100
Все, що потрібно знати про керамічну плитку від Керама маркет
Все, що потрібно знати про керамічну плитку від Керама маркет
Пошук класної, сучасної, стильної керамічної плитки починається та завершується в інтернет-магазині Керама Маркет. Адже у нас є з чого вибирати: 1500 колекцій для ідеального ремонту вашої оселі та тераси.
Вчера, 19:19141
Бизнес онлайн - выбор хостинга для сайта
Бизнес онлайн - выбор хостинга для сайта
Пришла пандемия и пришло время зарабатывать в онлайне, в том числе с использованием собственного сайта. Создать его несложно, благодаря множеству бесплатных конструкторов. А вот выбор хостинга – одна из первых проблем, с которой, возможно, придется столкнуться.
Вчера, 15:28106
Где заказать доставку вкусных роллов в Одессе?
Где заказать доставку вкусных роллов в Одессе?
Планируете повидать жемчужину у моря или отправляетесь в командировку в славный город Одесса? Тогда вы обязательно должны знать, где можно вкусно поесть, а если нет времени рассиживать в ресторанах – то где именно можно быстро заказать доставку качественного обеда или ужина.
Вчера, 15:26116
Какие факторы стоит учитывать для выбора брекет-системы
Какие факторы стоит учитывать для выбора брекет-системы
Все брекеты эффективно исправляют прикус и положение зубов. Это факт. Но, часто, у пациентов остается вопрос: почему одна конструкция дороже других, в каких случаях они подходят и стоит ли переплачивать.
Вчера, 12:54108
Женские ботильоны
Женские ботильоны
В период демисезона, или зимой сложно определиться с правильной обувью. Классическим вариантом принято считать сапоги, но иногда образ невозможно построить при помощи подобных длинных моделей. Ботильоны стали спасением.
15-ноя-2020, 18:22196

События

Помогать Молдове в борьбе с коррупцией готовы в ЕС
Помогать Молдове в борьбе с коррупцией готовы в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Майу Санду с победой на выборах президента Молдовы.
Сегодня, 09:4219
Поднять вдвое минимальную зарплату в США планирует Байден
Поднять вдвое минимальную зарплату в США планирует Байден
Избранный президент США Джо Байден планирует поднять минимальную заплату в США до 15 долларов в час.
Сегодня, 09:3820
Первую военную базу в Африке планирует построить Россия
Первую военную базу в Африке планирует построить Россия
Россия планирует построить базу военно-морских сил в Судане.
Сегодня, 09:3720
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 ноября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 ноября 2020
17 ноября (по состоянию на 9:00) в Украине 557 657 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 856 летальных, 250 983  пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:5443
В Одессе подвели итоги выборов мэра
В Одессе подвели итоги выборов мэра
Городским главой в третий раз стал Геннадий Труханов.
Вчера, 21:08154
Штрафовать путешественников без отрицательного ПЦР-теста будет Испания
Штрафовать путешественников без отрицательного ПЦР-теста будет Испания
Правительство Испании ввело новые меры для тех, кто прибывает из примерно 65 стран, которые в настоящее время считаются странами высокого риска заражения коронавирусом. 
Вчера, 21:0697
7 Днів