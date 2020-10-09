Первую военную базу в Африке планирует построить Россия

Россия планирует построить базу военно-морских сил в Судане.

Это будет первая база РФ в Африке после развала СССР.

Об этом сообщает Голос Америки.

В соответствии с соглашением, Судан предоставит России в бесплатное пользование участок земли и возможность пользоваться портовой инфраструктурой.

Сообщается, что база будет состоять из логистического центра, где будет размещено до 300 человек, а также судоремонтного блока. Там смогут находиться до четырех кораблей ВМС. Россия в свою очередь согласилась бесплатно поставлять оружие и военное оборудование для воздушной обороны базы.

К слову, недавно США объявили о планах исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, после отставки Омара аль-Башира в результате массовых протестов в 2019 году.