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События Сегодня, 10:4567
30 тысяч больных COVID-19 в сутки без карантина прогнозирует Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки.

Это приведет к коллапсу медицинской системы.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

По его словам, ни одна страна не отказывается от карантина.

“Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки - ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы”, - отметил Степанов.

Министр отметил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Он имеет целью уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

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Теги: news, новости, Украина, Степанов, 7dniv, 7dnivinfo, карантин  
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