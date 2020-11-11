Цель карантина выходного дня объяснили в Кабмине

В правительстве объяснили усиление карантина в Украине, в частности введения карантина выходного дня.

Власть хочет разорвать цепочку заболеваемости.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, задача - чтобы люди находились с семьями, в связи с этим ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобного.

"Я не знаю, будет ли это бутылочное горлышко, потому что на самом деле основная цель, которая скоммуницирована и главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям "соблазна" лишнего перемещения", - заявил он.

Немчинов говорив, что, по прогнозу СНБО, если бы не усилили карантин, то в декабре было бы 20-25 тысяч случаев в день.

"Цель - разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас", - считает он.