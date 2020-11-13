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События Сегодня, 12:5550
Когда ждут первые партии вакцины в Украине рассказали в Кабмине

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года.

Продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

Об этом он заявил в ходе отчета в Верховной раде.

"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил премьер-министр.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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