Когда ждут первые партии вакцины в Украине рассказали в Кабмине

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года.

Продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

Об этом он заявил в ходе отчета в Верховной раде.

"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил премьер-министр.