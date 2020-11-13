Когда ждут первые партии вакцины в Украине рассказали в Кабмине

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года.
Продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.
Об этом он заявил в ходе отчета в Верховной раде.
"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил премьер-министр.