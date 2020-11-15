В Киеве полиция задержала одного из участников протеста, в ходе которого произошли столкновения

Его доставили в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции сообщили, что участники акции протеста перекрыли проход в Верховную Раду, чем мешали депутатам попасть в здание.

"На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Поэтому, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ", - говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, один из протестующих пытался подраться с полицейским.

"Сейчас 50-летнего правонарушителя, жителя Тернопольской области, доставили в территориальное управление для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности", - говорится в сообщении.