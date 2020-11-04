Карантинные меры ужесточает Израиль

Израиль в ближайшее время ужесточит карантинные меры, расширив зоны ночного комендантского часа.

При этом планируется открытие школ, рынков и отелей в туристической зоне Эйлата и Мертвого моря.

Об этом говорится в сообщении на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Facebook.

Сообщается, что по итогам заседания правительства решено ввести ночной комендантский час в "оранжевых" населенных пунктах и снова поднять штрафы за нарушение карантина. Сейчас комендантский час действует только в "красных зонах".

В "зеленых" и "желтых" населенных пунктах ученики 5-6 классов пойдут в школу с 24 ноября, 11-12 классов - с 1 декабря. Кроме того, в "зеленых" зонах откроются торговые центры под открытым небом.

Также сообщается, что отели в Эйлате и на Мертвом море откроются в соответствии с законом о "зеленых островках". При этом пока неясно, будут ли открыты бассейны при отелях и в каком режиме работают буфеты и столовые. Для въезда в курортные зоны нужно будет предъявлять справку об отсутствии COVID-19, полученную не ранее 72 часов до въезда.