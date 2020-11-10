Еще 44 российских самолета за полеты в Крым арестовала Украина

Украинский суд арестовал еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в оккупированный Крым.

Всего по этой причине украинская сторона наложила арест на 109 самолетов.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Сообщается, что следствие установило еще 44 самолета российских авиакомпаний, а прокуратура добилась ареста в суде. Согласно украинскому законодательству, эти воздушные суда нарушают порядок въезда-выезда на оккупированный полуостров и правила международных полетов.

Отметим, Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью контролировать безопасность полетов. Также украинская сторона прекратила работу всех аэропортов. Однако оккупационная власть обеспечивает их работу и аэропорт Симферополя регулярно принимает рейсы из Российской Федерации.

Также сообщается, что всего украинская сторона арестовала 109 российских самолетов.