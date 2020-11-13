 

Заранее предупреждать о введении карантина обязали Кабмин

События Сегодня, 16:0849
Заранее предупреждать о введении карантина обязали Кабмин

Верховная рада обязала Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина.

Рада поддержала соответствующий проект постановления №4320.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 303 парламентария.

Речь идет о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно о запрете:

  • регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
  • посещения учебных заведений соискателями образования;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
  • приема посетителей в кинотеатрах;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
  • приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • покидать места своего проживания.

ВР рекомендует правительству вводить на соответствующей территории более одного из этих запретов исключительно при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

"Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", - указано в постановлении.

Предлагается не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий внести в Раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнесу, которые будут испытывать негативные последствия в связи с усилением карантина.

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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo, карантин  
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