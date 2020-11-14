Во вторник, 17 ноября, на 85 году жизни умер театральный режиссер Роман Виктюк

Он скончался в больнице имени братьев Бахрушиных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сообщили в театре.

Отметим, что 27 октября Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Сначала его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Роман Виктюк - советский, украинский и российский театральный режиссер. Он родился в октябре 1936 года во Львове. За свою жизнь режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах Украины, Литвы, Латвии, России, Италии, США, Финляндии и других стран.

Виктюк - народный артист Украины (2006), народный артист России (2009).